СМИ: Мятежники закрыли воздушное пространство Нигера

Свергнувшие президента Нигера мятежники заявили о закрытии над страной воздушного пространства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на местные СМИ.

Заявление о закрытии воздушного пространства над территории Нигера мятежники заявили в воскресенье, 6 августа. С этого времени и до дальнейшего сообщение небо над страной будет закрыто, передает телеканал Al Arabiya.

"(Мятежники заявили), сославшись на угрозу военного вмешательства со стороны западноафриканского регионального блока после того, как лидеры переворота отклонили крайний срок для восстановления свергнутого президента", – сказано в сообщении издания.

Ранее госсекретарь США Блинкен заявил, что Америка приостанавливает финансирование ряда зарубежных программ помощи, связанных с Нигером. В стране военные свергли президента, сообщение об этом появилось в ночь на 27 июля.