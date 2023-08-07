Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

СМИ: Мятежники закрыли воздушное пространство Нигера

СМИ: Мятежники закрыли воздушное пространство Нигера Фото: скриншот с видео
Свергнувшие президента Нигера мятежники заявили о закрытии над страной воздушного пространства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на местные СМИ.

Заявление о закрытии воздушного пространства над территории Нигера мятежники заявили в воскресенье, 6 августа. С этого времени и до дальнейшего сообщение небо над страной будет закрыто, передает телеканал Al Arabiya.

"(Мятежники заявили), сославшись на угрозу военного вмешательства со стороны западноафриканского регионального блока после того, как лидеры переворота отклонили крайний срок для восстановления свергнутого президента", – сказано в сообщении издания.

Ранее госсекретарь США Блинкен заявил, что Америка приостанавливает финансирование ряда зарубежных программ помощи, связанных с Нигером. В стране военные свергли президента, сообщение об этом появилось в ночь на 27 июля.

Читайте также

Генсек ООН призвал все страны полностью отказаться от ядерного оружия

Власти Ирака заблокировали Telegram

Трамп отказался от сделки с прокуратурой

Мария Мельникова
Африка Нигер
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
В Казахстане установлена минимальная зарплата профессорско-преподавательского состава вузов
В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
Учет домашних животных
Чип, браслет, ошейник, бирка или тату: с 1 сентября собаки и кошки подлежат учету путем мечения
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 августа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления