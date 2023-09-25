Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов

Новые власти Нигера приняли решение закрыть воздушное пространство страны для французской авиации, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает сообщает Le Figaro, объявление с таким запретом разослали воздушным операторам. В нем говорится, что воздушное пространство Нигера "открыто для всех коммерческих национальных и международных рейсов, кроме самолетов Франции", а также воздушных судов, которые зафрахтованы французской стороной, включая Air France.

В авиакомпании изданию рассказали, что ее самолеты и так не летают над Нигером.

Военное руководство африканской страны уже закрывало воздушное пространство, однако решило открыть его для коммерческих полетов в начале сентября. Также в Нигере сняли ограничения на автотранспортное сообщение. При этом в стране решили сохранить запрет на полеты военной авиации – для их осуществления потребуется специальное разрешение.

Отношения между новыми властями Нигера и Францией остаются напряженными.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил страну в том, что она держит французского посла "в заложниках".

Военный переворот в Нигере произошел 27 июля. Президент Мохамед Базум был отстранен, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани.

Нигер — бывшая французская колония. Страна оставалась одной из последних союзниц западных государств в Сахеле. В Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж.

Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде сейчас дислоцированы соответственно полторы тысячи и тысяча французских военных.