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Возможен катастрофический ущерб: на Вашингтон надвигается торнадо

Правительственные учреждения Вашингтона закрыли из-за угрозы торнадо Фото: pixabay
Сотрудников правительственных учреждений в столице США отпустили с работы из-за сильной непогоды. Штормовое предупреждение в связи с угрозой торнадо действует еще в шести штатах, сообщает Zakon.kz.

Сотрудникам правительственных учреждений в Вашингтоне приказали покинуть рабочие места из-за сильной непогоды в американской столице и на востоке Соединенных Штатов, сообщает The Hill.

Управление кадровой службы США распространило сообщение, в котором сотрудникам госучреждений велели завершить рабочий день на два часа раньше положенного срока и эвакуироваться из зданий "не позднее трех часов дня по североамериканскому восточному времени" (двух часов ночи по времени Астаны), после чего правительственные здания временно закрыли. На рабочих местах остались лишь сотрудники экстренных ведомств. В столице США действует штормовое предупреждение четвертого уровня (это означает, что ураган может нанести "катастрофический ущерб").

Вечером 7 августа по американскому времени Национальное метеорологическое бюро США объявило штормовое предупреждение в связи с угрозой торнадо в Вашингтоне и в восточной части страны. В нескольких штатах США ожидаются сильный штормовой ветер, град и ураганы. Жителям восточных штатов настоятельно рекомендовали не совершать дальних поездок и оставаться дома. В Хейгерстауне, штат Мэриленд, горожан призвали вовсе не выходить на улицу из-за града размером с теннисный мяч. Угроза торнадо, помимо Вашингтона, сохраняется в Мэриленде, Северной Каролине, Вирджинии и Западной Вирджинии, Теннесси и Кентукки.

Штормовое предупреждение четвертого уровня не объявляли в столице США уже десять лет – в последний раз его вводили в 2013 году, когда на восточную часть Штатов обрушились сразу шесть торнадо.

Ранее аэропорт в Пекине затопило из-за сильного тайфуна.

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