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Лидеры хунты в Нигере отказали высокопоставленному представителю США во встрече со свергнутым президентом

и.о госсекретаря США Фото: Facebook/Victoria Nuland
Лидеры хунты в Нигере отвергли призывы и. о. госсекретаря США Виктории Нуланд к восстановлению демократии после переворота, произошедшего в июле, сообщает Zakon.kz.

Виктория Нуланд, исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США, рассказала о "откровенных и трудных" переговорах во время двухчасовой встречи в столице Нигера Ниамее. Командиры вновь отказались подчиниться международному давлению и уйти в отставку.

Нуланд сообщила журналистам, что она встретилась с офицерами, включая бригадного генерала Муссу Салау Барму, который был назначен новым начальником военного штаба.

Однако хунта не ответила на ее просьбы о встрече с новым самопровозглашенным лидером Нигера генералом Абдурахаманом Тиани, а также с задержанным избранным президентом Мохамедом Базумом, который находится под домашним арестом и утверждает, что его держат в заложниках.

Нуланд охарактеризовала мятежных офицеров как невосприимчивых к призывам США вернуть страну к гражданскому правлению.

"Это был первый разговор, в котором Соединенные Штаты предложили свои услуги, если у людей, ответственных за это, есть желание вернуться к конституционному порядку. Я бы не сказала, что они каким-либо образом приняли это предложение".Виктория Нуланд

По ее словам, она также предупредила о последствиях для отношений Нигера с США, если хунта не восстановит Базума в должности или пойдет по пути соседнего Мали, призвав российских наемников ЧВК "Вагнер".

Несмотря на международное давление, лидеры переворота, похоже, не желают отступать, и в воскресенье вечером они закрыли воздушное пространство Нигера до дальнейших распоряжений, ссылаясь на угрозу военного вмешательства.

Лидеры переворота предупредили, что любая попытка нарушить воздушное пространство Нигера встретит "энергичный и мгновенный ответ".

Переворот, седьмой по счету в Западной и Центральной Африке за последние три года, потряс Сахельский регион, один из беднейших в мире. Нигер, обладающий урановыми и нефтяными богатствами и играющий ключевую роль в войне с исламистскими боевиками, имеет большое значение для США, Европы, Китая и России.

На прошлой неделе Нигер аннулировал соглашения о военном сотрудничестве с Францией, которая разместила в стране от 1000 до 1500 военнослужащих.

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