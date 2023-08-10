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Байден ушел от ответа на "мерзкий вопрос" про бизнес сына

Байден ушел от ответа на "мерзкий вопрос" про бизнес сына Фото: Official White House
Американский лидер Джо Байден отрицает свое участие к бизнесу сына Хантера. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома, сообщает Zakon.kz

"Я знал, что у вас будет мерзкий вопрос", - ответил президент США на просьбу журналиста прокомментировать партнерство предпринимателя Девона Арчера, выступавшем ранее в Конгрессе США, с Хантером Байденом.

"Потому что это неправда", - добавил он.

Ранее лидер США признался, что испытывает гордость за Хантера. 

Ранее сообщалось, что сын Джо Байдена получал деньги от казахских и российских олигархов.

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Сын Джо Байдена получал деньги от казахских и российских олигархов – СМИ

Елена Вебер
Байден Джо США
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