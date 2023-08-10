Ким Чен Ын призвал усилить подготовку к войне
По данным Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК), Ким выступил с этим заявлением на состоявшемся накануне расширенном заседании Центральной военной комиссии правящей Трудовой партии Кореи (ТПК). Ранее такие заседания проводились последовательно в феврале, марте и апреле.
"Он глубоко обобщил и проанализировал нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове и в его окрестностях и сделал важный вывод о дальнейшем наращивании военной подготовки Корейской народной армии в наступательном ключе".ЦТАК
Заседание состоялась на фоне планов США и Южной Кореи провести в конце августа ежегодные учения Ulchi Freedom Shield, которые Пхеньян рассматривает как репетицию вторжения на Север.
Отмечается, что после визита российской военной делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу в прошлом месяце, Ким Чен Ын недавно провел трехдневное "полевое ознакомление" с основными заводами по производству боеприпасов на Севере.
Северокорейский лидер вновь подчеркнул роль заводов по производству боеприпасов, сказав, что на них лежит "очень важная обязанность" по укреплению армии, и призвал продолжать модернизацию и массовое производство оружия.