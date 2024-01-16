Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ким Чен Ын: КНДР не будет избегать войны с Южной Кореей

Ким Чен Ын: КНДР не будет избегать войны с Южной Кореей Фото: wikimedia
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил с очередными крайне резкими заявлениями в адрес Южной Кореи. Это произошло вскоре после масштабных артиллерийских учений возле границы и возобновления ракетных испытаний, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 16 января, Ким Чен Ын выступил с речью перед Верховным народным собранием КНДР, в которой призвал изменить конституцию страны. По его словам, в главном законе КНДР нужно прописать, что Южная Корея – это "враждебное государство №1".

Более того, Ким Чен Ын объявил, что более не считает возможным мирное воссоединение между Северной и Южной Кореей. Он обвинил Сеул в попытках добиться смены режима в КНДР и "скрытного объединения". Лидер КНДР добавил, что не станет уклоняться от прямой конфронтации с Южной Кореей.

"Мы не хотим войны, но у нас нет намерения ее избегать". Ким Чен Ын

Ким Чен Ын также заявил, что военный конфликт между Сеулом и Пхеньяном, если он произойдет, станет опустошительным для Южной Кореи и нанесет "невообразимое поражение" США.

Государственное северокорейское СМИ ЦТАК в этот же день сообщило, что КНДР ликвидирует "Комитет по делам мирного объединения родины" и государственные управления по содействию национальной экономике и по международному туризму. Верховное народное собрание КНДР объявило, что "воссоединение с Республикой Корея никогда не сможет быть достигнуто".

Президент Южной Кореи Ён Сук Ёль немедленно осудил резкие высказывания Ким Чен Ына и обвинил Пхеньян в действиях, противоречащих интересам корейского народа.

"Некоторые аналитики считают, что обозначая Южную Корею как своего величайшего противника, КНДР может попытаться оправдать использование ядерного оружия в будущей войне", – указывает The Guardian.

Формально мира между Северной и Южной Кореей до сих пор нет. Корейская война 1950-1953 годов завершилась формальным перемирием, а не постоянным мирным договором.

Ранее Ким Чен Ын приказал армии КНДР ускорить подготовку к войне. После этого Северная Корея провела артиллерийские учения у границы и объявила о запуске ракеты с гиперзвуковой боеголовкой.

Читайте также

Самый молодой кандидат в президенты США выбыл из предвыборной гонки
Самый молодой кандидат в президенты США выбыл из предвыборной гонки
Трамп выиграл предварительные выборы в штате Айова
Трамп выиграл первичные выборы в штате Айова
Террористы на автомобилях въехали в толпу людей в Израиле
Террористы на автомобилях въехали в толпу людей в Израиле
Никита Дробны
Ким Чен Ын Северная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Казахстанский бизнесмен выкупил долю крупнейшей железнодорожной компании в России
Казахстанский бизнесмен выкупил долю крупнейшей железнодорожной компании в России
Даяна Ястремская разгромила Маркету Вондроушову,
Первая сенсация на Australian Open-2024: украинская теннисистка выбила из состязаний седьмую ракетку мира
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: