Ким Чен Ын: КНДР не будет избегать войны с Южной Кореей
Как сообщает The Guardian 16 января, Ким Чен Ын выступил с речью перед Верховным народным собранием КНДР, в которой призвал изменить конституцию страны. По его словам, в главном законе КНДР нужно прописать, что Южная Корея – это "враждебное государство №1".
Более того, Ким Чен Ын объявил, что более не считает возможным мирное воссоединение между Северной и Южной Кореей. Он обвинил Сеул в попытках добиться смены режима в КНДР и "скрытного объединения". Лидер КНДР добавил, что не станет уклоняться от прямой конфронтации с Южной Кореей.
"Мы не хотим войны, но у нас нет намерения ее избегать". Ким Чен Ын
Ким Чен Ын также заявил, что военный конфликт между Сеулом и Пхеньяном, если он произойдет, станет опустошительным для Южной Кореи и нанесет "невообразимое поражение" США.
Государственное северокорейское СМИ ЦТАК в этот же день сообщило, что КНДР ликвидирует "Комитет по делам мирного объединения родины" и государственные управления по содействию национальной экономике и по международному туризму. Верховное народное собрание КНДР объявило, что "воссоединение с Республикой Корея никогда не сможет быть достигнуто".
Президент Южной Кореи Ён Сук Ёль немедленно осудил резкие высказывания Ким Чен Ына и обвинил Пхеньян в действиях, противоречащих интересам корейского народа.
"Некоторые аналитики считают, что обозначая Южную Корею как своего величайшего противника, КНДР может попытаться оправдать использование ядерного оружия в будущей войне", – указывает The Guardian.
Формально мира между Северной и Южной Кореей до сих пор нет. Корейская война 1950-1953 годов завершилась формальным перемирием, а не постоянным мирным договором.
Ранее Ким Чен Ын приказал армии КНДР ускорить подготовку к войне. После этого Северная Корея провела артиллерийские учения у границы и объявила о запуске ракеты с гиперзвуковой боеголовкой.