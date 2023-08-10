Искусственный интеллект предложил новозеландцам выпить смертоносный хлор

Приложение с ИИ для составления планов питания предложило клиентам одного из супермаркетов Новой Зеландии несколько необычных блюд – рецепты смертоносного хлорного газа и бутербродов с ядовитым хлебом, сообщает Zakon.kz.

Приложение, созданное сетью супермаркетов Pak 'n' Save, рекламировалось как способ творческого использования остатков еды в условиях кризиса стоимости жизни.

Приложение просит пользователей ввести различные ингредиенты, имеющиеся у них дома, и автоматически генерирует план приготовления блюд или рецепт, сопровождая его веселыми комментариями.

Первоначально приложение привлекло внимание пользователей соцсетей из-за некоторых непривлекательных рецептов, в том числе "овощного жаркого из орео".



Однако когда покупатели начали экспериментировать с вводом в приложение более широкого спектра продуктов из списка покупок, оно стало давать еще менее привлекательные рекомендации.

Один из рецептов, названный "смесью ароматических вод", приводит к образованию хлорного газа. Бот рекомендует этот рецепт как "идеальный безалкогольный напиток для утоления жажды и освежения чувств".

"Подавайте охлажденным и наслаждайтесь освежающим ароматом", - говорится в сообщении, но не отмечается, что вдыхание хлорного газа может привести к повреждению легких или смерти.

Новозеландский политический комментатор Лиам Хехир опубликовал этот "рецепт" в Twitter, что побудило других новозеландцев экспериментировать и делиться своими результатами в социальных сетях.

Среди рекомендаций были коктейль "свежее дыхание" с отбеливателем, бутерброды с муравьиным ядом и клеем, "рисовый сюрприз с отбеливателем" и "метаноловое блаженство" – что-то вроде французских тостов со вкусом скипидара.

Представитель супермаркета заявил, что он разочарован тем, что "небольшое меньшинство пыталось использовать этот инструмент не по назначению".

В своем заявлении они сообщили, что супермаркет будет продолжать совершенствовать контроль над ботом, чтобы обеспечить его безопасность и полезность, и отметили, что в условиях использования бота указано, что его пользователи должны быть старше 18 лет.

В предупреждении, приложенном к планировщику питания, говорится, что рецепты "не проверяются человеком" и что компания не гарантирует, "что любой рецепт является полноценным или сбалансированным блюдом, или пригоден для употребления".