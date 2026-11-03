Школьница погибла на перемене после столкновения с одноклассником

Восьмилетняя девочка в Китае получила смертельную травму после столкновения с одноклассником во время перемены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, это произошло 21 октября в Гуанчжоу. Ученик третьего класса школы Пэйсинь бежал по спортивной площадке и врезался в девочку, сидевшую с ним за одной партой. Пострадавшая упала, ударилась затылком и потеряла сознание.

По словам отца ребенка, учительница заметила травму у его дочери только через пять минут, а скорую помощь школа вызвала только после требования родителей.

Девочка была в машине скорой спустя час после происшествия. Ее родители считают, что оптимальное время для оказания помощи было упущено.

В больнице у школьницы диагностировали кровоизлияние в мозг и перелом черепа. После операции врачи сообщили о смерти мозга. Родители одноклассника, по словам семьи, принесли извинения и перечислили 17 тыс. юаней (1 млн 153 тыс. 628 тенге) на лечение, и после этого оборвали контакт.

Школа уже передала записи камер наблюдения в административные органы. Управление образования района Хуаду занимается урегулированием ситуации. Идет расследование.

Ранее в Алматы осудили бывшего полицейского за убийство гражданской жены. Он нанес супруге 39 ножевых ранений – все это на глазах у детей.