#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.26
506.7
5.58
Мир

Школьница погибла на перемене после столкновения с одноклассником

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 03:30 Фото: pexels
Восьмилетняя девочка в Китае получила смертельную травму после столкновения с одноклассником во время перемены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, это произошло 21 октября в Гуанчжоу. Ученик третьего класса школы Пэйсинь бежал по спортивной площадке и врезался в девочку, сидевшую с ним за одной партой. Пострадавшая упала, ударилась затылком и потеряла сознание.

По словам отца ребенка, учительница заметила травму у его дочери только через пять минут, а скорую помощь школа вызвала только после требования родителей.

Девочка была в машине скорой спустя час после происшествия. Ее родители считают, что оптимальное время для оказания помощи было упущено.

В больнице у школьницы диагностировали кровоизлияние в мозг и перелом черепа. После операции врачи сообщили о смерти мозга. Родители одноклассника, по словам семьи, принесли извинения и перечислили 17 тыс. юаней (1 млн 153 тыс. 628 тенге) на лечение, и после этого оборвали контакт.

Школа уже передала записи камер наблюдения в административные органы. Управление образования района Хуаду занимается урегулированием ситуации. Идет расследование.

Ранее в Алматы осудили бывшего полицейского за убийство гражданской жены. Он нанес супруге 39 ножевых ранений – все это на глазах у детей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Горы, трава, туман
03:57, 04 ноября 2026
В Гималаях обнаружили необычное существо, которого не должно там быть
Фото: скриншот видео
00:13, 18 сентября 2026
"Ужас!": казахстанские школьницы устроили смертельно опасную игру на высоте
подростки избили одноклассника в Актюбинской области
00:37, 01 ноября 2025
Подростки толпой избили одноклассника в Актюбинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Челядник на клубной фотосессии
03:50, 04 ноября 2026
Вратарь "Кызылжара" вызван в сборную Молдовы на матч против Казахстана
Юлиан Вайнбергер во время судейства в чемпионате Австрии
03:21, 04 ноября 2026
Австрийский арбитр Юлиан Вайнбергер рассудит "Аталанту" и "Кайрат" в Лиге конференций
Аида Абикеева на чемпионате Казахстана по боксу в Таразе
02:49, 04 ноября 2026
"Хочу доказать, что я номер один": Аида Абикеева стартовала с досрочной победы на ЧРК
Женская сборная Казахстана перед матчем с Ирландией
02:20, 04 ноября 2026
Женская сборная Казахстана по футболу узнала соперников по Лиге наций УЕФА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: