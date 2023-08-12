Казахстанка набросилась на водителя автобуса с ножом в Южной Корее

По информации корейских СМИ, 50-летнюю гражданку Казахстана задержали в Южной Корее за нападение на водителя автобуса, сообщает Zakon.kz.

По сообщению южнокорейского информагентства Insight, полиция Сеула задержала 50-летнюю гражданку Казахстана за нападение на водителя автобуса. Женщина ранила его ножом.

Инцидент произошел на скоростном шоссе Кёнбу, которое соединяет Сеул с Сувоном и другими крупными корейскими городами. По информации издания, когда экскурсионный автобус выезжал из-под моста, женщина выбежала на дорогу перед ним и попыталась отломать стеклоочиститель. Водитель автобуса вышел, чтобы усмирить женщину, после чего та ударила его небольшим ножом и скрылась.

Нападавшую задержали через 11 минут. По утверждению СМИ, она оказалась гражданкой Казахстана. Пострадавший водитель получил не угрожающие жизни травмы и был госпитализирован. Пассажиров на момент инцидента в автобусе не было. Задержанную проверяют на употребление наркотиков.

Ранее стало известно, что двое граждан Казахстана, которым вынесли приговор за незаконное пересечение границы Южной Кореи, могут задержаться в стране. Им придется заплатить крупный штраф или отработать его.

