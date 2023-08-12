Ситуация в Украине: Ермак поговорил с советником Байдена, Лукашенко намерен восстановить контакты с Польшей
Фото: president.gov.ua
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает Zakon.kz.
- Министерство экономики Украины потребовало от учителей вернуть единоразовое пособие, сообщает издание "Украинские новости". Учителям необходимо вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6500 гривен, отмечается в письме. В случае невозврата необоснованно полученных денежных средств министерство "приступит к их истребованию в судебном порядке".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит фермерское хозяйство в Оршанском районе республики, передает БелТА. В ходе визита он пообщался с работниками, отметив важность поддержания серьезной дисциплины в сельском хозяйстве. Он считает, что дисциплина поможет Беларуси избежать пути Украины.
- Украина совершила новую попытку атаковать Крымский мост переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны России.
- Назначение вернувшихся с передовой руководителями территориальных центров поможет решить проблему с коррупцией, заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
- Гарантировать полную безопасности прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно, заявил представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.
- Турция продолжает переговоры относительно эвакуации остающихся в украинских портах судов, сообщил в субботу министр обороны Яшар Гюлер в интервью телеканалу Ahaber, добавив, что речь идет о 12 судах и одном поврежденном судне с подъемным краном.
- Александр Лукашенко заявил, что поручал премьер-министру республики связаться с Польшей для восстановления диалога между странами.
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