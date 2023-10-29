Ситуация в Украине: Медведев сравнил масштабы митингов за Газу и Киев, Ермак встретился на Мальте с Метсолой

Фото: president.gov.ua

На полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во исполнение поручения Зеленского провел встречу с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой, сообщает Zakon.kz.

Во время третьей встречи по "формуле мира" на Мальте прозвучало предложение создать международную коалицию стран, которая будет способствовать в частности возвращению украинских детей, депортированных или принудительно перемещенных Россией с Украины.



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