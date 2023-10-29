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Ситуация в Украине: Медведев сравнил масштабы митингов за Газу и Киев, Ермак встретился на Мальте с Метсолой

встреча Фото: president.gov.ua
На полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во исполнение поручения Зеленского провел встречу с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой, сообщает Zakon.kz.
  • Во время третьей встречи по "формуле мира" на Мальте прозвучало предложение создать международную коалицию стран, которая будет способствовать в частности возвращению украинских детей, депортированных или принудительно перемещенных Россией с Украины.
  • Около сотни человек вышли в воскресенье на демонстрацию в Амстердаме против поставок оружия западными странами Украине, акция проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
  • Храм Святой Троицы канонической Украинской православной церкви в городе Ирпень под Киевом после незаконного голосования перевели в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), священников и прихожан выгнали, церковь закрыта, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).
  • Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
  • Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа, документ будет распространяться как на бизнес, так и на граждан.
  • Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления, пишет газета The Times.
  • Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале фотографии митингов за Палестину и Украину и предложил оценить разницу в числе участников.
  • Воздушная тревога снова объявлена в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
  • Национальные консультации в Венгрии, которые начнутся вскоре по решению правительства, будут включать вопросы оказания военной помощи Украине, вызывающие серьезные разногласия с руководством Евросоюза. Об этом сообщил в воскресной программе радиостанции Kossuth заместитель руководителя ведомства премьера страны Чаба Домотор.
  • Самостоятельная позиция Сербии и отказ от присоединения к санкционной политике, направленной против России, позволили республике укрепить репутацию свободной и независимой страны. Об этом в эфире телеканала TV Prva заявил президент Сербии Александар Вучич.
  • Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер и федеральный министр юстиции Марко Бушманн призвали к сокращению выплат для искателей убежища.
  • Службы Министерства внутренних дел Латвии передадут украинской полиции 12 дронов.
Александра Новоженова
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО ООН Зеленский Владимир Медведев Дмитрий Путин Владимир Германия Латвия Мальта Сербия США
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