Некому лечить: врачи из Африки массово мигрируют в США и Европу

Страны Африки столкнулись с нехваткой медперсонала из-за "утечки мозгов". Образованные медики из Нигерии, Ганы и Зимбабве уезжают работать в США, Австралию и Европу, сообщает Zakon.kz.

Врачи и медсестры массово уезжают из африканских стран, несмотря на требования Всемирной организации здравоохранения и законы, обязывающие их работать на родине, пишет The Guardian. С оттоком медиков сталкиваются Нигерия, Гана и Зимбабве.

В столице Нигерии Лагосе пациентам приходится стоять в трехчасовой очереди, чтобы попасть к медсестре. В Нигерии всего один медработник на 5 тысяч человек – для сравнения, в развитых странах на одного врача приходится 254 человека. Получившие медицинское образование нигерийцы предпочитают не работать на родине, а уезжать за рубеж – в США, Канаду, Великобританию или Австралию, а также на Ближний Восток. То же самое и с медсестрами: с 2017 года страну покинули 75 тысяч представителей среднего медперсонала.

По словам африканских общественников, причины "бегства" врачей понятны: медики хотят хороших условий труда, социальных гарантий и достойной оплаты труда. В результате "утечки мозгов" дефицит медиков по всему миру, особенно в странах с низким средним доходом, составит 10 млн человек к 2030 году, предупреждает ВОЗ.

"Доктора и медсестры уезжают ради лучшей жизни на Запад и на Ближний Восток. Что мы должны делать: издать закон, чтобы их остановить, или улучшить условия их труда, чтобы удержать их дома?", – задал риторический вопрос нигерийский правозащитник и бывший сенатор Шеху Сани.

Официально существует "красный список" ВОЗ, куда входят 37 африканских стран: предполагается, что экономически развитые государства не должны переманивать оттуда квалифицированных медиков. На практике эти запреты не работают: например, из Ганы только за прошлый год уехали около 4 тысяч медсестер. Тем временем в Европе фиксируют резкий рост найма на работу медперсонала из-за рубежа, в том числе из Африки. Призывы ВОЗ соблюдать ограничения пока что успеха не возымели, равно как и принятые на местном уровне законы, ограничивающие эмиграцию.

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