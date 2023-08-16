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Массовое отключение оставило часть Бразилии без электричества

лампочка Фото: freepik
Из-за отключения электроэнергии большая часть северных и северо-восточных регионов Бразилии осталась без электричества, сообщает Zakon.kz.

Во вторник из-за отключения электричества большие части северных и северо-восточных регионов Бразилии остались без электричества. В остальной части страны также были обнаружены перебои с подачей электроэнергии.

По данным местных СМИ, пострадали по меньшей мере 19 штатов Бразилии.

Отключение коснулось общественного транспорта . Пассажирам пришлось эвакуировать линии метро в крупных городах, включая Сан-Паулу, Белу-Оризонти и Сальвадор. В других городах не работали светофоры.

Отключение электроэнергии произошло 15 августа в 8:31 (17:31 по Астане) утра по местному времени, сообщили власти. Подача электроэнергии в некоторых районах страны была восстановлена ​​к 10:00 (19:00 по Астане), говорится в сообщении Национального системного оператора. Однако многие районы все еще остаются без электричества.

Причина отключения света пока не выявлена.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал создать "новую мечту об Амазонке" на региональном саммите, посвященном крупнейшему в мире тропическому лесу.

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