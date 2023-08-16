Массовое отключение оставило часть Бразилии без электричества

Из-за отключения электроэнергии большая часть северных и северо-восточных регионов Бразилии осталась без электричества, сообщает Zakon.kz.

Во вторник из-за отключения электричества большие части северных и северо-восточных регионов Бразилии остались без электричества. В остальной части страны также были обнаружены перебои с подачей электроэнергии.

По данным местных СМИ, пострадали по меньшей мере 19 штатов Бразилии.

Отключение коснулось общественного транспорта . Пассажирам пришлось эвакуировать линии метро в крупных городах, включая Сан-Паулу, Белу-Оризонти и Сальвадор. В других городах не работали светофоры.

Отключение электроэнергии произошло 15 августа в 8:31 (17:31 по Астане) утра по местному времени, сообщили власти. Подача электроэнергии в некоторых районах страны была восстановлена ​​к 10:00 (19:00 по Астане), говорится в сообщении Национального системного оператора. Однако многие районы все еще остаются без электричества.

Причина отключения света пока не выявлена.

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