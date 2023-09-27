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Северная Корея депортирует беглого американского солдата

Северная Корея депортирует беглого американского солдата Фото: pixabay
Северная Корея вышлет американского солдата Трэвиса Кинга, который незаконно перешел границу КНДР и попросил о политическом убежище, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Associated Press 27 сентября, власти Северной Кореи объявили, что депортируют рядового американской армии Трэвиса Кинга, который в июле пересек границу страны и якобы попросил о политическом убежище в КНДР. 

Государственное информагентство ЦТАК сообщило, что северокорейские спецслужбы завершили допросы Кинга. Он сознался в незаконном пересечении границы и заявил, что пытался сбежать в КНДР из-за "бесчеловечного обращения и расовой дискриминации". Проверить, действительно ли Кинг критиковал неуставные отношения в американской армии или же это пропагандистский ход СМИ Северной Кореи, не представляется возможным.

Так или иначе, политического убежища рядовому не дадут: вместо этого его вышлют из страны, но пока не уточняется, куда и когда.

Американский военнослужащий Трэвис Кинг пересек тщательно охраняемую границу между Южной и Северной Кореей в июле. По утверждению северокорейских властей, он сделал это из-за разочарования в "полном неравенства" американском обществе. Истинные причины бегства Кинга в КНДР могут быть иными: во время службы в Южной Корее его обвиняли в двух случаях нападения, по одному из которых он признал вину и отбыл наказание. Рядового должны были отправить обратно в США, где ему грозило дополнительное дисциплинарное взыскание.

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