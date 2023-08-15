Глава Минобороны КНДР высказался о возможном использовании ядерного оружия на Корейском полуострове

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности высказался о применении ядерного оружия, сообщает Zakon.kz.

Кан Сун Нам заявил, что США с начала года перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства, чем ставят ситуацию на грань ядерной войны, пишет ТАСС.



Министр считает, что решить проблему Корейского полуострова через переговоры невозможно, сейчас только сила удерживает от ядерного конфликта.

"Вопрос не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и когда ее начнет", – заявил министр обороны КНДР.

Также глава Минобороны Северной Кореи сообщил, что Ким Чен Ын подтвердил намерение дальше развивать сотрудничество Москвы и Пхеньяна в сфере обороны.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал готовиться к возможной войне "наступательным" способом, сообщили в четверг государственные СМИ КНДР. Заявление прозвучало на фоне планов Южной Кореи и США по совместным военным учениям.

