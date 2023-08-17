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В Австрии зафиксировали вспышки сальмонеллы

исследование Фото: pixabay
Австрийское агентство по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов заявило о том, что вспышки сальмонеллы наблюдаются во всех федеральных землях страны, кроме Тироля, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, известно о десятках заболевших.

Предполагается, что вспышка связана с употреблением в пищу кебаба из куриного мяса из Польши.

"В настоящее время в Австрии наблюдаются вспышки пищевых инфекций, которые, вероятно, связаны с зараженными сальмонеллой мясом курицы из Польши, которое использовалось для изготовления кебаба на вертеле. В общей сложности заболело 27 человек во всех федеральных землях, кроме Тироля", – говорится в релизе агентства.

Уточняется, что, начиная с февраля 2023 года, 14 человек в возрасте от 10 до 64 лет в Австрии заболели специфическим штаммом сальмонеллы - Salmonella Enteritidis ST11 CT9791. Последний известный случай такого заболевания в стране был зарегистрирован в мае 2023 года.

Ранее сообщалось, что жители Туркестана опасаются вспышки инфекционных заболеваний из-за бань.

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