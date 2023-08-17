В Миннацэкономики сделали заявление о внесении казахстанской компании в санкционный список США

В Министерстве национальной экономики Казахстана сделали заявление касательно включения компании Defence Engineering в санкционный список США, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении компании Defense Engineering Limited Liability Partnership, зарегистрированной в Казахстане. Ее подозревают в обходе санкций при сделках по продаже оружия между Россией и КНДР.

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"Компания Defence Engineering действительно внесена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в санкционный cписок SDN. Предприятие зарегистрировано в Астане. На сегодня оно неактивное", – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МНЭ РК 17 августа 2023 года.

По информации Министерства финансов РК, деятельность компании приостановлена с 14 февраля 2021 года.

Согласно сведениям Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, указанному предприятию не выдавались лицензии, разрешения на перемещение специфических товаров.

"Мы связываем включение компании в санкционный список с нахождением под санкциями США ее владельца Ашота Мкртычева, который не является резидентом Казахстана. Включение компании в санкционный список носит технический характер. Данное лицо покинуло территорию РК 7 марта 2020 года, после чего его въезд в страну не осуществлялся. Помимо Defence Engineering, под санкции также попали две его компании, зарегистрированные в других юрисдикциях". Пресс-служба МНЭ РК

Как отмечается в заявлении, Миннацэкономики РК на связи и на постоянном контакте с западными партнерами. В ведомстве заверили, что "по данной компании будут приняты соответствующие меры".