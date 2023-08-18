В Париже бейсджампер прыгнул с Эйфелевой башни

В столице Франции арестовали 24-летнего бейсджампера, который спрыгнул с третьего (последнего) этажа Эйфелевой башни с высоты почти 280 метров, сообщает Zakon.kz

Как пишет Actu17 после прыжка парень раскрыл парашют и приземлился на стадионе, расположенном на авеню де Сюффрен, где его и задержала полиция.

Управляющая компания Эйфелевой башни SETE в своем заявлении осудила его действия, назвав их "безответственными, ставящими под угрозу жизни людей". Из-за инцидента с бейсджампером башня открылась для туристов с опозданием.

Компания также обратилась в полицию с жалобой на то, что молодой человек подвергал опасности жизни других людей.



