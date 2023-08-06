Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мэр Москвы заявил, что город пытался атаковать беспилотник

Москва Фото: freepik
Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что столицу России пытался атаковать беспилотник, сообщает Zakon.kz.

Новостью о попытке воздушной атаки мэр поделился в своем Telegram-аккаунте.

"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", – написал Собянин.

Российские СМИ пишут, что в аэропорту Внуково, который находится в Москве, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.

Это не первый случай атаки дронов на столицу РФ. До этого случая, 30 июля, центр Москвы атаковали беспилотные летательные аппараты. Пострадал один человек.

Обновлено: В аэропорту Внуково сняты все ограничения.

Читайте также

Итальянец, находившийся 11 лет в бегах, пойман из-за просмотра футбольного матча

Оползень в Грузии: число жертв выросло до 17 человек

Очередная волна демонстраций прокатилась по Израилю

Мухит Турсынали
Россия Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане установлена минимальная зарплата профессорско-преподавательского состава вузов
В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
Учет домашних животных
Чип, браслет, ошейник, бирка или тату: с 1 сентября собаки и кошки подлежат учету путем мечения
Трудности и испытания: астрологи предупредили представителей нескольких знаков зодиака
Трудности и испытания: астрологи предупредили представителей нескольких знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления