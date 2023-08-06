Мэр Москвы заявил, что город пытался атаковать беспилотник
Фото: freepik
Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что столицу России пытался атаковать беспилотник, сообщает Zakon.kz.
Новостью о попытке воздушной атаки мэр поделился в своем Telegram-аккаунте.
"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", – написал Собянин.
Российские СМИ пишут, что в аэропорту Внуково, который находится в Москве, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.
Это не первый случай атаки дронов на столицу РФ. До этого случая, 30 июля, центр Москвы атаковали беспилотные летательные аппараты. Пострадал один человек.
Обновлено: В аэропорту Внуково сняты все ограничения.
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