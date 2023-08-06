Мэр Москвы заявил, что город пытался атаковать беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что столицу России пытался атаковать беспилотник, сообщает Zakon.kz.

Новостью о попытке воздушной атаки мэр поделился в своем Telegram-аккаунте.

"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", – написал Собянин.

Российские СМИ пишут, что в аэропорту Внуково, который находится в Москве, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.

Это не первый случай атаки дронов на столицу РФ. До этого случая, 30 июля, центр Москвы атаковали беспилотные летательные аппараты. Пострадал один человек.

Обновлено: В аэропорту Внуково сняты все ограничения.