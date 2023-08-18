В Таиланде мужчина решил потанцевать и прострелил себе ногу

Посетитель паба в районе Хатъяй, Таиланд, решил потанцевать и случайно прострелил себе ногу, сообщает Zakon.kz.

31-летний Ниран Суван-ин пришел в паб в компании семи человек и сразу отправился на танцпол. Во время танца пистолет, который мужчина носил в кармане брюк, случайно выстрелил и ранил его в левую ногу, сообщает Bangkok Post.



Внезапный выстрел вызвал панику среди посетителей. Они быстро покинули заведение. В целях безопасности паб был немедленно закрыт.



Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что пистолет был должным образом зарегистрирован. Полиция проводит расследование, чтобы установить, как мужчине удалось войти в паб с оружием.