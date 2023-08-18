Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Таиланде мужчина решил потанцевать и прострелил себе ногу

Австрийский пистолет Glock Фото: Assawin Pakkawan
Посетитель паба в районе Хатъяй, Таиланд, решил потанцевать и случайно прострелил себе ногу, сообщает Zakon.kz.

31-летний Ниран Суван-ин пришел в паб в компании семи человек и сразу отправился на танцпол. Во время танца пистолет, который мужчина носил в кармане брюк, случайно выстрелил и ранил его в левую ногу, сообщает Bangkok Post.

Внезапный выстрел вызвал панику среди посетителей. Они быстро покинули заведение. В целях безопасности паб был немедленно закрыт.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что пистолет был должным образом зарегистрирован. Полиция проводит расследование, чтобы установить, как мужчине удалось войти в паб с оружием.

Читайте также

Житель США впервые сыграл в лотерею и выиграл 40 тыс. долларов

В WhatsApp устраняют один из недостатков

Шавкат Мирзиёев: Мы не можем продавать нефть и газ, нам самим нужно

Данияр Кунафин
Таиланд
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Курс доллара на торгах 16 августа
Курс доллара резко вырос
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления