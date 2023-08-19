И снова атака дронов: в Минобороны РФ сообщили о попытке теракта
"Сегодня днем пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск", – говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что пострадавших и разрушений нет.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник был уничтожен силами ПВО. Обломки летательного аппарата рухнули в районе "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной. В результате произошло обрушение павильона на площади 30 квадратных метров.