Москву опять атаковали дроны

Фото: Telegram/vchkogp

22 августа произошла еще одна атака дронов на Москву, взрывы были слышны в пригородном районе и в городе находящемся в Московской области, сообщает Zakon.kz.

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