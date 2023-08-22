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Москву опять атаковали дроны

Москва Фото: Telegram/vchkogp
22 августа произошла еще одна атака дронов на Москву, взрывы были слышны в пригородном районе и в городе находящемся в Московской области, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы говорят о взрывах в Строгино (район и внутригородское муниципальное образование в Москве) и Красногорске (город в Московской области). После одного из взрывов пошел дым.


Предположительно, сработала система ПВО и сбила беспилотники в воздухе. Все московские аэропорты закрыты на вылеты и прилеты, сообщают российские СМИ. 

Другие подробности уточняются.

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