Горящая путевка: как борются с пожарами в Турции, и что делать казахстанским туристам

В ассоциирующейся с приятным летним отдыхом у воды стране сейчас, пожалуй, слишком жаркий сезон - палящий зной и огонь. Zakon.kz рассказывает, что происходит на популярных курортах сейчас, и как обстоят дела у наших соотечественников, отправившихся туда на отдых.

Борьба с пламенем в стране продолжается с прошлой недели. 14 июля поступила информация о мощном лесном пожаре рядом с международным аэропортом Миляс-Бодрум на юге Турции, возникшем "по неустановленной причине". Отмечалось, что температура воздуха в пострадавшем районе превышает 43 градуса. В тушении задействовали разномастную технику и пожарных.

16-го возгорание случилось возле провинциального турецкого порта-города Чанаккале. Ситуацию усложняла ветреная погода.

В ночь на 17 июня "полыхнуло" неподалеку от строительной площадки АЭС "Аккую" в провинции Мерсин – туда незамедлительно направили вертолеты. По состоянию на 18-е число пожары бушевали в пяти провинциях – Чанаккале, Текирдаг, Диярбакыр, Хатай и Мерсин. Часть из них удалось взять под контроль благодаря брошенной в жаркие точки авиатехнике и наземным расчетам, но сотни гектаров леса выгорели.

23 июня ненастье добралось до курортного городка Мармарис. К тушению приступили через пять минут после возгорания, к делу привлекли самолеты, вертолеты и пожарные машины. Упоминалась помощь России: самолеты МЧС сбросили 87 тонн воды на охваченные пламенем земли.

В то же время сама Турция охотно помогала справляться со стихией Греции, о которой мы писали ранее – "товарищам по несчастью" решено было отправить два самолета-амфибии и вертолет.

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Сегодня стало известно, что природного пыла хватило и на город Кемер - в опасной близости от отелей. Источники указывали три зажатые в тиски провинции - Анталья, Маниса и Кахраманмараш. О пострадавших не сообщалось, об эвакуации туристов не шло речи.

"Дети огня"

Схожая ситуация имела место в 2021 году, когда лесной пожар начался недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. Огонь впоследствии перекинулся на другие провинции, в том числе на курортные зоны. Власти обозначили причину бедствия – поджог – и утверждали, что ответственность за случившееся взяла на себя признанная в Турции террористической организация "Дети огня", которая подобными методами якобы боролась с режимом. Чего конкретно "пироманы" пытались добиться, навредив по большей мере обычным людям, при этом не уточнялось. К слову, "Дети огня" заявляли о своей причастности к поджогам в Турции и в 2020 году, и в 2019.

Погибли восемь человек, пострадали более 850.

Дрожь земли

Напомним, 6 февраля текущего года в центральной части Турции произошло мощное землетрясение, повлекшее разрушения, первые жертвы и объявление самого высокого уровня тревоги. После этого страна пережила еще тысячи повторных подземных толчков. В разборе завалов и поиске выживших, в числе прочих, участвовали и казахстанские спасатели. А казахстанские граждане оказались среди более 50 тыс. погибших.

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Больше – ни ногой?

Перед началом отпускного сезона отечественные туроператоры отмечали низкую заинтересованность клиентов в отдыхе на Средиземноморском побережье. На фоне стремительного роста цен в Турции народ стал отдавать предпочтение Вьетнаму и Арабским Эмиратам. Однако…

"В настоящий момент в Турции находятся 18 тыс. человек, определиться точно с локацией сложно. Мы внимательно следим за тем, что происходит на курортах. По имеющейся информации, пожар локализуют, он находится достаточно далеко от районов, в которых размещаются туристы. Отдыхающим ничего не угрожает, но, в любом случае, ситуация контролируется. Власти Турции обещают сделать все возможное, чтобы это не помешало отдыху. Но если опасная ситуация возникнет, то все готовы заняться переселением в более безопасные районы. Пока от туристов ни жалоб, ни требований о выезде не поступало", - рассказала председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

Отвечая на вопрос о мерах, предпринимаемых турфирмами в случае катастроф, эксперт призналась, что многое зависит от деталей - где и что случилось, есть ли возможность возврата за неиспользованный отдых. Но в основном поставщики услуг относятся к своим клиентам лояльно.

Вместе с тем представители Казахстанской туристской ассоциации оценили ситуацию в Кемере как неоднозначную. Так, некоторые туристы сидят на чемоданах, держат связь с турагентами и готовы в любую минуту улететь домой.

"Представители принимающих туроператоров на данный момент сохраняют спокойствие, и сообщают, что лесные пожары в этой местности – это практически ежегодное явление из-за сильной жары. Отелям на данным момент ничего не угрожает, так как пожар локализуется выше, в горах, от которых отели отделены широкой автострадой".

Несмотря на это, по данным спикеров, некоторые турфирмы самостоятельно временно приостановили продажи туров по данному направлению до момента стабилизации обстановки.