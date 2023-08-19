Землетрясение магнитудой 4.7 зафиксировали на территории Казахстана

19 августа сеть сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение магнитудой 4.7 на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки, по данным сейсмологов, произошли в 9:00 утра.

Эпицентр землетрясения расположен в 551 км на запад от Алматы на территориии Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.8.

Магнитуда MPV 4.7.

Глубина 15 км.

Толчки ощущались в Тюлькубасском районе и в поселке Амангельды (2 балла).

17 августа землетрясение зафиксировали в 383 км на юго-запад от Алматы.

