В Бразилии автобус с футбольными фанатами попал в смертельную аварию

В Бразилии перевернулся автобус, перевозивший фанатов футбольного клуба "Коринтианс", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Globo, трагедия произошла 20 августа на окраине Белу-Оризонти. Болельщики "Коринтианса" ехали в Сан-Паулу после игры с "Крузейро" на чемпионате Бразилии.

Как уточняется, в автомобиле находились 46 человек, 7 из них погибли, еще 10 оказались заблокированы. Один из пострадавших с многочисленными переломами был направлен в больницу на вертолете.

Ранее сообщалось, что 9 человек погибли в ДТП на балхашской трассе.