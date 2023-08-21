На Гавайях почти завершили поисковую операцию в пострадавших районах
Фото: Twitter.com/HawaiiNewsNow
Глава Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Динн Крисвелл заявил о том, что поисковая операция в городке Лахайна на острове Мауи (штат Гавайи) завершена на 78%, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным телеканала ABC, чрезвычайные службы продолжают находиться в пострадавших районах.
"На данный момент поисковая операция завершена на 78% в Лахайне. Наши команды продолжают находиться в районах, где они обследуют все строения, утраченные в результате пожара. Мы уже выделили более 6 млрд долларов пострадавшим семьям", – сказала Крисвелл.
Лесной пожар на Мауи начался 9 августа, огонь из-за сильного ветра быстро перекинулся на туристический городок Лахайна, который полностью выгорел.
Ранее сообщалось, что число погибших при пожарах на Гавайях выросло до 101 человека.
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