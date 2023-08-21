На Гавайях почти завершили поисковую операцию в пострадавших районах

Фото: Twitter.com/HawaiiNewsNow

Глава Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Динн Крисвелл заявил о том, что поисковая операция в городке Лахайна на острове Мауи (штат Гавайи) завершена на 78%, сообщает Zakon.kz.

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