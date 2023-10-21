Свергнутый президент Нигера пытался бежать из страны – мятежники

Военные, установившие власть в Нигере, заявили, что минувшей ночью свергнутый президент пытался покинуть страну вместе с семьей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили накануне военные, в ночь на 19 октября Базум планировал бежать со своей семьей и двумя домработниками. Бывший президент планировал покинуть столицу Нигера на вертолете и переправиться в Нигерию.





🔴Communiqué

Dans la nuit du 19 octobre 2023, tentative d'évasion déjouée de l'ex-président Bazoum depuis son lieu de détention à Niamey. Selon le plan, Bazoum devait rejoindre des hélicoptères pour être exfiltré au Nigeria. pic.twitter.com/xtd5GjPTbP — Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (@NIGER_CNSP) October 19, 2023

"Быстрая реакция сил обороны и безопасности позволила сорвать этот план по дестабилизации нашей страны. Главные исполнители и некоторые их сообщники арестованы", – сообщили мятежники.

Местонахождение самого Базума неизвестно. Ранее он находился под арестом после того, как его свергли с поста главы государства.

В конце июля военные свергли действующего президента Нигера и захватили в стране власть. После они потребовали покинуть страну посла Франции и вскоре объявили его персоной нон-гранта. Неделей ранее французские военные начали покидать базы в Нигере.