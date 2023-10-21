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Свергнутый президент Нигера пытался бежать из страны – мятежники

Свергнутый президент Нигера пытался бежать из страны – мятежники Фото: Тwitter/NIGER_CNSP
Военные, установившие власть в Нигере, заявили, что минувшей ночью свергнутый президент пытался покинуть страну вместе с семьей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили накануне военные, в ночь на 19 октября Базум планировал бежать со своей семьей и двумя домработниками. Бывший президент планировал покинуть столицу Нигера на вертолете и переправиться в Нигерию.


"Быстрая реакция сил обороны и безопасности позволила сорвать этот план по дестабилизации нашей страны. Главные исполнители и некоторые их сообщники арестованы", – сообщили мятежники.

Местонахождение самого Базума неизвестно. Ранее он находился под арестом после того, как его свергли с поста главы государства.

В конце июля военные свергли действующего президента Нигера и захватили в стране власть. После они потребовали покинуть страну посла Франции и вскоре объявили его персоной нон-гранта. Неделей ранее французские военные начали покидать базы в Нигере.

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