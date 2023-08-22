Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

РАН установил место и время падения "Луны-25"

падение космической станции Фото: Международная сеть оптических телескопов ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша (ИПМ) РАН установил время и место падения автоматической межпланетной станции "Луна-25", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации станция потерпела крушение в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии Луны в 17:58 по времени Астаны 19 августа.

"Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной", – говорится в сообщении в Telegram.

Между тем, гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что авария станции "Луна-25" произошла из-за неисправности двигателя.

Ранее "Роскосмос" заявил о том, что у космической станции "Луна-25" произошел технический сбой.

19 августа "Роскосмос" подтвердил крушение космической станции.

Ожидалось, что российский лунный модуль достигнет Луны в период с 21 по 23 августа примерно в то же время, что и индийский аппарат, который был запущен 14 июля.

Читайте также

Пользователи Telegram пожаловали на сбои

В Британии медсестра получила пожизненный срок за убийства младенцев

Ситуация в Украине: в Киевской области произошел пожар на складе МВД, Зеленский поблагодарил Данию за помощь

Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
космическая станция
"Роскосмос" подтвердил крушение космической станции "Луна-25"
В Алматы начали действовать новые тарифы на проект в общественном транспорте
В Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте
прогноз погоды
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления