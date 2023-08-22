РАН установил место и время падения "Луны-25"

Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша (ИПМ) РАН установил время и место падения автоматической межпланетной станции "Луна-25", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации станция потерпела крушение в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии Луны в 17:58 по времени Астаны 19 августа.

"Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной", – говорится в сообщении в Telegram.

Между тем, гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что авария станции "Луна-25" произошла из-за неисправности двигателя.



Ранее "Роскосмос" заявил о том, что у космической станции "Луна-25" произошел технический сбой.

19 августа "Роскосмос" подтвердил крушение космической станции.

Ожидалось, что российский лунный модуль достигнет Луны в период с 21 по 23 августа примерно в то же время, что и индийский аппарат, который был запущен 14 июля.