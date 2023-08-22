Япония начнет сбрасывать сточные воды Фукусимы

Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Фукусимы в океан уже c 24 августа после нескольких месяцев повышенного общественного беспокойства и противодействия со стороны многих соседних стран, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что власти начнут сливать воду, если не возникнут препятствия. Решение было принято после того, как правительство провело заседание Кабинета министров, чтобы обсудить этот вопрос.

Разрушительное землетрясение и цунами в Японии в 2011 году привели к загрязнению воды на АЭС "Фукусима" высокорадиоактивным веществом. С тех пор для охлаждения обломков топлива в реакторах закачивалась новая вода, в то время как грунтовые и дождевые воды просачивались внутрь, создавая больше радиоактивных сточных вод.

Все эти сточные воды до сих пор очищались и хранились в массивных резервуарах. Но место на исходе, и власти говорят, что им нужно избавиться от воды, чтобы безопасно вывести завод из эксплуатации – отсюда и план слить воду в океан, который с самого начала вызывал споры.

В июле Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ООН пришло к выводу, что план Японии соответствует международным стандартам безопасности и окажет "незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду", что побудило правительство Японии приступить к сбросу воды.

Но это не успокоило многих соседей Японии, а официальные лица из Китая и островов Тихого океана выразили тревогу и протест против этого плана.

Люди в Южной Корее также устроили многочисленные уличные акции протеста против сброса, хотя лидеры страны выразили поддержку Японии.