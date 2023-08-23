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Страны БРИКС договорились по вопросу о расширении объединения

страны БРИКС договорились о расширении Фото: wikimedia.org
Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила о том, что страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза, сообщает Zakon.kz.
"Мы договорились по вопросу расширения, у нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются... принципы, процессы для рассмотрения стран, которые желают стать членами БРИКС", – цитирует главу МИД радиостанция Ubuntu Radio.

В данное время БРИКС объединяет пять стран. В свою очередь, желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства – Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.

В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Присоединиться к союзу к тому времени хотели не менее 19 государств.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие посредством видеоконференцсвязи в заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс".

Отметим, что президент России Владимир Путин во время выступления на саммите БРИКС в формате видеосвязи высказался о необходимости расширения расчетов в нацвалютах.

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