В "Росавиации" назвали всех погибших пассажиров, разбившегося бизнес-джета

"Росавиация" опубликовала полный список летевших на Embraer, упавшем в Тверской области. Среди погибших, действительно есть Евгений Пригожин, сообщает Zakon.kz

По данным "Росавиации" и авиакомпании на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры:

Пропустин Сергей

Макарян Евгений

Тотмин Александр

Чекалов Валерий

Уткин Дмитрий

Матусеев Николай

Пригожин Евгений

Члены экипажа:

Левшин Алексей, командир;

Каримов Рустам, второй пилот;

Распопова Кристина, бортпроводник.

Выполнение полёта самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

Ранее смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

До этого очевидцы падения самолета, на борту которого мог находиться предприниматель Евгений Пригожин, заявили, что перед крушением слышали два сильных хлопка.

Еще раньше пресс-служба МЧС России заявила о том, что бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области. На борту находились 10 человек. Росавиация начала расследование катастрофы. Выяснилось, что среди пассажиров значился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Официальный канал ЧВК "Вагнер" в Telegram также подтвердил гибель Евгения Пригожина.