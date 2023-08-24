В "Росавиации" назвали всех погибших пассажиров, разбившегося бизнес-джета
По данным "Росавиации" и авиакомпании на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры:
- Пропустин Сергей
- Макарян Евгений
- Тотмин Александр
- Чекалов Валерий
- Уткин Дмитрий
- Матусеев Николай
- Пригожин Евгений
Члены экипажа:
- Левшин Алексей, командир;
- Каримов Рустам, второй пилот;
- Распопова Кристина, бортпроводник.
Выполнение полёта самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
Ранее смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.
До этого очевидцы падения самолета, на борту которого мог находиться предприниматель Евгений Пригожин, заявили, что перед крушением слышали два сильных хлопка.
Еще раньше пресс-служба МЧС России заявила о том, что бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области. На борту находились 10 человек. Росавиация начала расследование катастрофы. Выяснилось, что среди пассажиров значился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Официальный канал ЧВК "Вагнер" в Telegram также подтвердил гибель Евгения Пригожина.