Что сейчас происходит на месте крушения бизнес-джета Пригожина
По информации Shot ранее место обследовали саперы в полной защите - на предмет возможной опасности.
"Все 10 тел погибших ещё на месте. Они получили сильные "механические повреждения" в результате взрыва, опознавать некоторых предстоит "по косвенным признакам" или даже по ДНК", - говорится в сообщении.
Как сообщает Ruptly экстренные службы продолжают работать на месте крушения самолета. Оцепление сохраняется. Полицейские проверяют документы у проезжающих автомобилистов.
Ранее, "Росавиация" опубликовала полный список летевших на Embraer, упавшем в Тверской области. Среди погибших, действительно есть Евгений Пригожин.
Смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.
До этого очевидцы падения самолета, на борту которого мог находиться предприниматель Евгений Пригожин, заявили, что перед крушением слышали два сильных хлопка.
Еще раньше пресс-служба МЧС России заявила о том, что бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области. На борту находились 10 человек. Росавиация начала расследование катастрофы. Выяснилось, что среди пассажиров значился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Официальный канал ЧВК "Вагнер" в Telegram также подтвердил гибель Евгения Пригожина.