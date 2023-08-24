Что сейчас происходит на месте крушения бизнес-джета Пригожина

В Тверской области, где разбился Embraer с Евгением Пригожиным над обломками фюзеляжа установили мощные прожекторы, только что криминалисты приступили к изучению обломков и осмотру тел, сообщает Zakon.kz

По информации Shot ранее место обследовали саперы в полной защите - на предмет возможной опасности.

"Все 10 тел погибших ещё на месте. Они получили сильные "механические повреждения" в результате взрыва, опознавать некоторых предстоит "по косвенным признакам" или даже по ДНК", - говорится в сообщении.

Как сообщает Ruptly экстренные службы продолжают работать на месте крушения самолета. Оцепление сохраняется. Полицейские проверяют документы у проезжающих автомобилистов.

Ранее, "Росавиация" опубликовала полный список летевших на Embraer, упавшем в Тверской области. Среди погибших, действительно есть Евгений Пригожин.

Смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

До этого очевидцы падения самолета, на борту которого мог находиться предприниматель Евгений Пригожин, заявили, что перед крушением слышали два сильных хлопка.

Еще раньше пресс-служба МЧС России заявила о том, что бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области. На борту находились 10 человек. Росавиация начала расследование катастрофы. Выяснилось, что среди пассажиров значился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Официальный канал ЧВК "Вагнер" в Telegram также подтвердил гибель Евгения Пригожина.