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КНДР потерпела неудачу при второй попытке запуска спутника-шпиона

запуск ракеты Фото: pixabay
Вторая попытка Северной Кореи вывести на орбиту спутник-шпион закончилась неудачей. На третьей ступени ракеты-носителя возникли неполадки. Следующая попытка запуска намечена на октябрь, сообщает Zakon.kz.

Первая попытка, предпринятая в мае, закончилась неудачей. Тогда ракета "Чоллима-1" упала в море, сообщает The Guardian.

Полеты первой и второй ступеней ракеты прошли нормально, но запуск не состоялся из-за ошибки в системе аварийного подрыва во время полета третьей ступени.

Военные Южной Кореи заявили, что отслеживали полет ракеты с космодрома Сохэ и также пришли к выводу, что он был неудачным.

Запуск вызвал экстренное предупреждение в Японии незадолго до 4 часов утра по местному времени, в котором жителям самой южной префектуры Окинава рекомендовали укрыться в помещениях.

Примерно через 20 минут после объявления тревоги японское правительство сообщило, что ракета прошла в сторону Тихого океана, и отменило предупреждение.

Военные Южной Кореи осудили запуск как провокацию и нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих использование Северной Кореей баллистических ракетных технологий.

Официальный представитель США на условиях анонимности подтвердил, что американским военным известно о северокорейском запуске, но отказался сообщить подробности.

Национальное управление аэрокосмических разработок Северной Кореи заявило, что оно проведет расследование и примет меры по устранению причины неудачи, произошедшей в четверг, но что это "не является большой проблемой" с точки зрения общей надежности ракетной системы.

Страна, обладающая ядерным оружием, стремится вывести на орбиту свой первый военный спутник-шпион. В перспективе КНДР планирует создать целый флот спутников для наблюдения за передвижениями американских и южнокорейских войск.

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Данияр Кунафин
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