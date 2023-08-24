В США прошли первые дебаты республиканцев, но без Трампа

В первом раунде дебатов Республиканской партии участвовали Вивек Рамасвами, Майк Пенс, Крис Кристи, Рон Десантис, Никки Хейли, Тим Скотт, Аса Хатчинсон и Дуг Бергам. Бывший президент США Дональд Трамп отказался от участия из-за высокого рейтинга, сообщает Zakon.kz.

В ходе предвыборной кампании в США прошел первый раунд внутрипартийных дебатов республиканцев. В среду, 23 августа, в Милуоки в штате Висконсин восемь претендентов на выдвижение кандидатом от Республиканской партии выступили с резкой критикой позиций своих соперников, сообщает Deutsche Welle.



В особенности технологический предприниматель Вивек Рамасвами, впервые участвующий в предвыборной гонке и показавший высокие результаты в последних опросах, столкнулся с обвинениями со стороны других претендентов.

"Новичок нам не нужен", – заявил бывший вице-президент Майк Пенс.

В свою очередь экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи обвинил нового участника в том, что его высказывания звучат "как ChatGPT", намекая на монотонные фразы этого чат-бота.

Сам Рамасвами назвал остальных претендентов "купленными и оплаченными".

Два претендента не поддержат Трампа в случае вынесения ему приговора

Кроме того, в дебатах участвовали губернатор Флориды Рон Десантис, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.

Внутрипартийные дебаты прошли в отсутствие бывшего президента страны Дональда Трампа, находящегося под следствием и отказавшегося в них участвовать. Экс-глава Белого дома мотивировал это решение данными опроса, по которым он значительно опережает в рейтинге всех возможных конкурентов. Согласно актуальному опросу CBS, ближайший соперник Трампа – Рон Десантис – отстает от него на 46%.

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Двое из претендентов на выдвижение Республиканской партией – Бергам и Кристи – отказались поддерживать кандидатуру Трампа, если он будет осужден. В свою очередь Рамасвами назвал его "лучшим президентом США в XXI веке".

Уголовное преследование Дональда Трампа

В отношении Дональда Трампа открыты уже четыре уголовных дела. В общей сложности по всем делам ему предъявлено 91 обвинение, он отрицает свою вину. Речь идет о нарушениях на выборах в Джорджии, о незаконном обращении с секретными документами, о попытке фальсификации результатов выборов и о незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

При этом Трамп продолжает свою предвыборную кампанию для участия в выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году и является фаворитом в борьбе за номинацию на пост главы государства от Республиканской партии. Даже если его признают виновным по любому из обвинений, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.