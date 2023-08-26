Мятежники Нигера опровергли высылку послов ряда стран

Новое правительство Нигера опровергает сообщение о высылке дипмиссий ряда стран и заявляет только о выдворении из страны посла Франции, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 26 августа в СМИ появилась информация, что мятежники Нигера опровергли ранее появившиеся в прессе сообщения о высылке послов Германии, Нигерии и США. Об этом пишет "Взгляд" со ссылкой на Al Hadath.

Французские издания, которые ранее сообщали о том, что мятежники вслед за парижской дипмиссей высылают послов ряда стран, признали, что информацию опровергли в Нигере.

Ранее сообщалось, что 25 августа новое правительство Нигера объявило посла Франции персоной нон-грата. Сильвен Итте обязан покинуть страну в течение 48 часов.