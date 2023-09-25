Франция эвакуирует посла и выводит войска из Нигера

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна эвакуирует посла и выведет свои войска из Нигера, где в конце июля произошел государственный переворот. Тем временем антифранцузские настроения в Нигере достигли максимума, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, Эммануэль Макрон объявил, что отзывает французского посла из Нигера после переговоров с лидерами мятежников. До этого посол в течение двух месяцев находился практически в заложниках: его не выпускали из здания, но при этом признали персоной нон грата, что не позволяло ему легально покинуть страну.





"Франция решила отозвать своего посла. В течение следующих нескольких часов наш посол и несколько дипломатов вернутся во Францию", – сказал Макрон.

Каким образом дипломаты выберутся из Нигера, пока остается неизвестным: Нигер закрыл свое воздушное пространство для французских самолетов.

Кроме того, по словам Эммануэля Макрона, "военное сотрудничество" между двумя странами прекращено, и французский воинский контингент покинет Нигер в течение "ближайших недель или месяцев". К концу года вывод войск полностью завершится. Французские власти будут поддерживать контакт с лидерами мятежников, чтобы этот процесс проходил мирно.

В ответ военная хунта, захватившая власть в Нигере, заявила, что "празднует новый шаг к суверенитету" и назвала решение французского президента "историческим моментом, отражающим целеустремленность и волю нигерского народа".

В Нигере были дислоцированы около 1,5 тысячи французских солдат в качестве защиты от радикальных исламистов в регионе Сахель. По заявлению Макрона, новые власти Нигера отказались бороться с террористами.

Законного президента Нигера свергли военные в конце июля. После этого в стране прошли масштабные демонстрации, на которых местные жители требовали вывести французские войска.