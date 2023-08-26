"Помогите, маму кто-то забрал": подозреваемого в избиении женщины задержали в Караганде
Фото: Zakon.kz
Жителя Каркаралинска, который избил женщину и скрылся с места преступления, задержали в Караганде, сообщает Zakon.kz.
Задержали его сотрудники управления криминальной полиции региона совместно с бойцами спецподразделения "Арлан". 30-летний подозреваемый доставлен в департамент полиции.
"Ночью 25 августа при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции и ОП Каркаралинского района совместно с бойцами спецподразделения "Арлан" в городе Караганде установлен и задержан 30-летний подозреваемый в нападении на жительницу Каркаралинского района", - сообщил Аслан Ускембаев, начальник УКП ДП Карагандинской области.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал на 51-летнюю женщину. На всех въездах и выездах из города Каркаралинск, а также по пути возможного движения подозреваемого лица были выставлены блокпосты.
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