"Помогите, маму кто-то забрал": подозреваемого в избиении женщины задержали в Караганде

Жителя Каркаралинска, который избил женщину и скрылся с места преступления, задержали в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Задержали его сотрудники управления криминальной полиции региона совместно с бойцами спецподразделения "Арлан". 30-летний подозреваемый доставлен в департамент полиции.

"Ночью 25 августа при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции и ОП Каркаралинского района совместно с бойцами спецподразделения "Арлан" в городе Караганде установлен и задержан 30-летний подозреваемый в нападении на жительницу Каркаралинского района", - сообщил Аслан Ускембаев, начальник УКП ДП Карагандинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал на 51-летнюю женщину. На всех въездах и выездах из города Каркаралинск, а также по пути возможного движения подозреваемого лица были выставлены блокпосты.