Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Помогите, маму кто-то забрал": подозреваемого в избиении женщины задержали в Караганде

задержание Фото: Zakon.kz
Жителя Каркаралинска, который избил женщину и скрылся с места преступления, задержали в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Задержали его сотрудники управления криминальной полиции региона совместно с бойцами спецподразделения "Арлан". 30-летний подозреваемый доставлен в департамент полиции.

"Ночью 25 августа при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции и ОП Каркаралинского района совместно с бойцами спецподразделения "Арлан" в городе Караганде установлен и задержан 30-летний подозреваемый в нападении на жительницу Каркаралинского района", - сообщил Аслан Ускембаев, начальник УКП ДП Карагандинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал на 51-летнюю женщину. На всех въездах и выездах из города Каркаралинск, а также по пути возможного движения подозреваемого лица были выставлены блокпосты.

Читайте также

14-летнего мальчика из Акмолинской области посмертно наградили за героизм

"Кина не будет, электричество кончилось": жители окраины Усть-Каменогорска шесть лет живут без света

В ЗКО лучшие менеджеры в сфере образования

Мухит Турсынали
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
В Казахстане изменились правила назначения директоров и учителей школ
В Казахстане изменились правила назначения руководителей и педагогов школ
прогноз погоды на последнюю неделю августа
Погода в Алматы в последнюю неделю августа: дождь и похолодание
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления