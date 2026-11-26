В Алматы сегодня, 26 ноября 2026 года, ночью в одном из частных домов произошел пожар, который унес жизни пяти человек, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

"В Алматы около 15 минут назад начался пожар напротив ЖК Rams City. Люди сильно кричали… Очень надеюсь, что все живы и никто не пострадал", – написала в Threads пользовательница под ником whoiszhanell.

За комментарием мы обратились в пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, где нам сообщили следующее:

"На пульт "112" в 03:44 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в Бостандыкском районе Алматы. Первое подразделение ДЧС прибыло на место через 4 минуты после поступления вызова. По прибытии жилой дом был охвачен огнем, наблюдалось интенсивное открытое горение".

Уточняется, что пожар полностью ликвидирован в 04:42.

"На месте происшествия обнаружены тела пяти человек, среди них один несовершеннолетний. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются". Пресс-служба ДЧС Алматы

К тушению были привлечены силы и средства ДЧС – порядка 35 человек личного состава и 9 единиц техники.

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Днем ранее, 25 ноября, пожар вспыхнул в складском помещении в Алматы. По данным ДЧС города, информация по пострадавшим не поступала.