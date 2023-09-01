События вокруг Украины: что произошло к этому часу
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Шойгу встретился в Москве с главой МИД Турции по зерновой сделке, а Пентагон заключил контракт на закупку для Украины усовершенствованных ракет, сообщает Zakon.kz.
- Украинские военные летчики будут учиться управлять истребителями F-16 в Дании 4-6 месяцев. При этом подготовка украинских летчиков, которые проходят обучение в Великобритании, займет от одного до двух лет;
- Одного миллиона специалистов по беспилотникам, которых планируется подготовить к 2030 году, может и не хватить, отрасль развивается очень быстро – Путин;
- Власти Украины могут обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья – глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия;
- Шойгу встретился в Москве с главой МИД Турции, и заявил, что зерновая сделка была остановлена не по вине России;
- Пентагон заключил контракт на закупку для Украины усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности стоимостью 192 млн долларов. По предварительной информации, поставки ожидаются уже к концу ноября. Ракеты AMRAAM предназначены для поражения воздушных объектов, в том числе и за пределами прямой видимости;
- Россия не имеет желания "угробить" доллар, США сами перестают обеспечивать его роль, которая для всех была приемлема – Лавров.
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