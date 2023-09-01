События вокруг Украины: что произошло к этому часу

Фото: pixabay

Шойгу встретился в Москве с главой МИД Турции по зерновой сделке, а Пентагон заключил контракт на закупку для Украины усовершенствованных ракет, сообщает Zakon.kz.

Украинские военные летчики будут учиться управлять истребителями F-16 в Дании 4-6 месяцев. При этом подготовка украинских летчиков, которые проходят обучение в Великобритании, займет от одного до двух лет;

Одного миллиона специалистов по беспилотникам, которых планируется подготовить к 2030 году, может и не хватить, отрасль развивается очень быстро – Путин;

Власти Украины могут обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья – глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия;

Шойгу встретился в Москве с главой МИД Турции, и заявил, что зерновая сделка была остановлена не по вине России;

Пентагон заключил контракт на закупку для Украины усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности стоимостью 192 млн долларов. По предварительной информации, поставки ожидаются уже к концу ноября. Ракеты AMRAAM предназначены для поражения воздушных объектов, в том числе и за пределами прямой видимости;

Россия не имеет желания "угробить" доллар, США сами перестают обеспечивать его роль, которая для всех была приемлема – Лавров. Читайте также ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 38% Автора видеоблога для родителей арестовали в США за насилие над детьми Опасные комары из Южной Азии заполонили Париж

Следите за новостями zakon.kz в: