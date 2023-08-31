Мятежники Нигера потребовали Францию вывести войска из страны через три дня

В среду, 30 августа, военные, взявшие власть в Нигере, потребовали вывода из страны французских войск до 3 сентября, сообщает Zakon.kz.

Несколько дней осталось у Франции на то, чтобы вывести свои войска из Нигера, страны, где военные свергли президента и установили свою власть. Мятежники установили сроки, до 3 сентября, и предупредили об этом за месяц. Однако 30 августа "напомнили" об условии, передает РИА Новости со ссылкой на Sky News Arabia.

Как отмечает издание, в этот же день, 20 августа, мятежники объявили об отмене всех соглашений с Францией, которые действовали в стране ранее. В том числе, военные Нигера прекратили установленные связи в сфере безопасности и по военным вопросам.

Ранее установившие в Нигере власть военные объявили о высылке дипломатической миссии Франции из страны. Французскому послу, которого объявили персоной нон-гранта, дали 48 часов на вылет.