Посмертное видео: Евгений Пригожин прокомментировал свою "ликвидацию"

В Сети появилось ранее не публиковавшееся видео, на котором погибший в авиакатастрофе 23 августа основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин комментировал слухи о своей "ликвидации", сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, в новом видео, которое появилось в Интернете, глава наемников ЧВК "Вагнер" заявлял, что ему ничего не грозит.

"Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела: сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года, нахожусь в Африке. Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь – собственно говоря, все в порядке". Евгений Пригожин

Точно установить, когда было снято видео, не удалось, но Пригожин на нем одет так же, как в другом ролике, который выкладывали в Сеть 21 августа. Предположительно, оно было записано 19 или 20 августа – то есть буквально за несколько дней до того, как глава наемников "Вагнера" погиб в авиакатастрофе.

Евгений Пригожин, который получил широкую известность как основатель собственной ЧВК и организатор неудачной попытки мятежа в июне 2023 года, погиб 23 августа. 29 августа его останки похоронили в Санкт-Петербурге. В Кремле отрицают предположения о том, что за гибелью командира наемников могли стоять российские власти.