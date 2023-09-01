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Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Казахстане

Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Казахстане Фото: Facebook/kristina.yadrevskay
30 августа в Рудном похоронили стюардессу Кристину Распопову, погибшую во время крушения бизнес-джета главы "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина, сообщает Zakon.kz.

По информации "Агентства", в Казахстане живет мама погибшей.

Тетя погибшей Елена Абраменкова рассказала, что для подтверждения личности брат Распоповой сдавал ДНК-тест.

Кристина Распопова – сестра зампрокурора города Еманжелинск Челябинской области Евгения Распопова.

Незадолго до трагедии девушка жаловалась близким на задержку рейса. 

Во время крушения бизнес-джета Евгения Пригожина погибли три члена экипажа и семеро пассажиров – сам бизнесмен и приближенные к нему люди, в том числе командир "ЧВК Вагнер" Дмитрий Уткин.

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Анастасия Стативкина
Россия Казахстан
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