Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Казахстане

30 августа в Рудном похоронили стюардессу Кристину Распопову, погибшую во время крушения бизнес-джета главы "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина, сообщает Zakon.kz.

По информации "Агентства", в Казахстане живет мама погибшей.

Тетя погибшей Елена Абраменкова рассказала, что для подтверждения личности брат Распоповой сдавал ДНК-тест.

Кристина Распопова – сестра зампрокурора города Еманжелинск Челябинской области Евгения Распопова.

Незадолго до трагедии девушка жаловалась близким на задержку рейса.

Во время крушения бизнес-джета Евгения Пригожина погибли три члена экипажа и семеро пассажиров – сам бизнесмен и приближенные к нему люди, в том числе командир "ЧВК Вагнер" Дмитрий Уткин.

