Автора видеоблога для родителей арестовали в США за насилие над детьми

Видеоблогер Руби Франк, которая вела популярный YouTube-канал о родительстве и семейной жизни, попала под арест в США. Ее подозревают в насилии над собственными детьми, сообщает Zakon.kz.

В американском штате Юта арестовали видеоблогера Руби Франк, известную за счет своего канала на YouTube, сообщает Sky News. Женщину подозревают в насилии над собственными детьми.

Руби Франк стала фигуранткой расследования после того, как ее 12-летний сын сбежал из дома в городе Айвинс, выбравшись наружу через окно, и обратился к соседям с просьбой дать ему еды и воды. По утверждению соседей, они увидели обрывки скотча на локтях и лодыжках мальчика, после чего вызвали полицию. Ребенка доставили в больницу – врачи диагностировали у него хроническое недоедание, а также подтвердили, что его связывали веревкой.

При обыске у Франк ее 10-летнюю дочь также обнаружили в истощенном состоянии и госпитализировали. Еще двоих ее детей поместили в социальное учреждение.

Полиция арестовала по подозрению в насилии над детьми саму Руби Франк и ее бизнес-партнершу Джоди Хильдебрандт, – основательницу организации ConneXions Classroom, которая оказывает консультации родителям по уходу за детьми. Обе женщины известны тем, что публиковали в Интернете видеосоветы для родителей и продвигали "жесткий стиль" обращения с детьми. Суд отказал Франк в освобождении под залог.

Руби Франк и ее муж, принадлежащие к мормонам (Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней) вели на YouTube видеоблог о воспитании своих шестерых детей, на который были подписаны более 2,3 млн человек. Сейчас их канал уже удален.

Ранее в Сети нашли реалистичные изображения насилия над детьми, созданные искусственным интеллектом.