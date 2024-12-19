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Мир

Двух бывших полицейских обвинили в сексуализированном насилии над детьми в Британии

полицейских подозревают в изнасиловании подростков в Британии, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 18:27 Фото: pixabay
Двух бывших констеблей, работавших в 1990-х годах в полиции Южного Йоркшира, подозревают в сексуализированном насилии над детьми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет switalskis.com, одному из предполагаемых насильников уже за 60 лет, он находится на пенсии. Предположительно, мужчина надругался над двумя девочками в период с 1995 по 1999 год. Ему предъявили обвинение в попытке изнасилования, неправомерном поведении на государственной службе и трех случаях непристойного нападения.

Отмечается, что второй подозреваемый – мужчина в возрасте около 50 лет, его подозревают в совершении развратных действий, а также в неправомерном использовании служебного положения.

Согласно данным портала, бывших полицейских выпустили под залог на время расследования, начатого в рамках операции "Стоувуд". В ходе нее полицейские проверяют информацию об актах сексуального насилия над детьми в Ротереме, произошедших в период с 1997 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что чрезвычайное положение вводит Индонезия из-за сексуального насилия в стране.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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