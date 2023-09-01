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В Сингапуре сменился президент

Президент Сингапура Фото: газета The Straits Times
На выборах президента Сингапура одержал победу бывший заместитель премьера страны Тарман Шанмугаратнам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает газета The Straits Times, он набрал 70,4% голосов, тогда как за его конкурентов Нг Кок Сонга и Тан Кин Лиана отдано 15,72% и 13,88% голосов соответственно.

"У меня есть полная уверенность, что новый лидер Сингапура будет отлично выполнять свои обязанности президента", – сказал по случаю победы Шанмугаратнама премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун.

22 мая текущего года с государственным визитом в Казахстан приезжала предыдущий президент Сингапура Халима Якоб. Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в резиденции Акорда. Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. После исполнения государственных гимнов двух стран и традиционного совместного фотографирования лидеры проследовали в зал для проведения встречи в расширенном формате.

Торжественная церемония встречи президента Сингапура Халимы Якоб

Фото: akorda.kz

Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-сингапурских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей.

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