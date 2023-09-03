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Приглашение трех стран на вручение Нобелевской премии отозвали

Нобелевская премия Фото: wikimedia
Нобелевский фонд в субботу отозвал приглашение представителей России, Беларуси и Ирана присутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии этого года, сообщает Zakon.kz.

Несколько шведских чиновников заявили, что будут бойкотировать церемонии вручения Нобелевской премии этого года в шведской столице Стокгольме после того, как частный фонд, который распоряжается престижными наградами, изменил свою позицию и пригласил на нее представителей трех стран, заявив, что это способствует возможности донести до каждого важные послания Нобелевской премии, пишет ABC News.

Некоторые чиновники назвали войну России против Украины и подавление прав человека в Иране причинами своего бойкота. Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская в пятницу призвала Шведский Нобелевский фонд и Норвежский Нобелевский комитет не приглашать на какие-либо мероприятия представителей президента Беларуси Александра Лукашенко.

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал это решение "победой гуманизма".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не позволил бы трем странам участвовать в церемонии награждения.

Фонд заявил, что осознает "резкую реакцию в Швеции, которая полностью затмила это послание", и поэтому решил не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию в Стокгольме, где вручаются премии в области науки и литературы.

Однако Норвежский Нобелевский комитет, присуждающий Нобелевскую премию мира, заявил, что будет следовать своей обычной практике и пригласит всех послов на церемонию в норвежской столице Осло, где вручается Нобелевская премия мира.

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