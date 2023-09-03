Пакистанец в Италии убил дочь за отказ выйти замуж

Итальянская полиция взяла под стражу в Пакистане мужчину, которого сейчас заочно судят в Италии за убийство дочери, отказавшейся от принудительного брака, сообщает Zakon.kz.

1 сентября итальянская полиция арестовала в Пакистане мужчину, которого заочно судят в Италии за убийство его дочери после того, как она отказалась от требований семьи выйти замуж за двоюродного брата на их родине, пишет ABC News.

Тело убитой Саман Аббас выкопали в ноябре 2022 года в заброшенном фермерском доме недалеко от полей, где работал ее отец на севере Италии. Итальянская прокуратура утверждает, что 18-летняя девушка была убита членами своей семьи 1 мая 2021 года. Несколько дней спустя ее родители вылетели из Милана в Пакистан.

Дядя Аббаса, двое двоюродных братьев, ее отец Шаббир Аббас и ее мать предстали перед судом в феврале 2023 года. Обоих ее родителей судили заочно. Местонахождение матери неизвестно, но, по данным итальянских властей, предположительно она находится в Пакистане.

Все обвиняемые отрицают свою вину.

В течение нескольких месяцев Италия оказывала давление на правительство Пакистана, чтобы оно разрешило экстрадицию Шаббира Аббаса.

Отец в сопровождении итальянской полиции был посажен на борт итальянского военного самолета, который должен был приземлиться в Риме в 2 сентября.

Саман Аббас эмигрировал подростком из Пакистана в фермерский городок Новеллара в северном итальянском регионе Эмилия-Романья. Она быстро приняла западные обычаи, в том числе сбросила хиджаб и начала встречаться с молодым человеком по своему выбору. В одном из постов в социальных сетях она и ее пакистанский парень целуются на улице.

По версии итальянских следователей, этот поцелуй привел в ярость родителей Аббас, которые хотели, чтобы она вышла замуж за двоюродного брата из Пакистана.

В последний раз молодую девушку видели живой 30 апреля 2021 года — в нескольких сотнях метров от места, где было обнаружено ее тело.