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Убившим дочь за отказ выходить замуж родителям дали пожизненный срок в Италии

Убившим дочь за отказ выходить замуж родителям дали пожизненный срок в Италии Фото: pixabay
Суд в Италии вынес приговор супружеской паре мигрантов из Пакистана, убивших родную дочь за отказ носить хиджаб и выходить замуж за родственника, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, родителей и дядю иммигрантки из Пакистана по имени Саман Аббас осудили за ее убийство. Суд установил, что родственники задушили девушку, когда та отказалась соблюдать исламский дресс-код и выходить замуж за жениха, которого выбрали без ее согласия.

Саман Аббас переехала вместе с родителями из Пакистана в небольшой городок Новеллара на севере Италии. В 2021 году родственники девушки заявили о ее пропаже. Труп Саман, которой было 18 лет, нашли в ноябре 2022 года на заброшенной ферме. Спустя несколько дней после обнаружения тела девушки ее родители, Шаббар и Назия Аббас, покинули Италию и вернулись в Пакистан.

Вскоре родители Саман Аббас стали подозреваемыми по делу о ее убийстве. Вскрытие показало, что девушка умерла от перелома шейного позвонка в результате удушения. Следователи установили, что в Италии Саман перестала носить хиджаб и начала встречаться с молодым человеком без одобрения родителей. Отца и мать девушки это разъярило, поскольку они планировали выдать дочь замуж за одного из ее двоюродных братьев, оставшихся в Пакистане. Выяснилось, что Саман Аббас опасалась за свою жизнь и предупреждала своего парня об угрозах со стороны родителей.

В августе 2023 года Шаббара Аббаса экстрадировали из Пакистана в Италию, где он предстал перед судом по обвинению в расправе над дочерью. Следствие выяснило, что поводом для убийства девушки стало опубликованное в соцсетях фото, на котором Саман и ее молодой человек целовались на улице Болоньи.

Суд приговорил Шаббара Аббаса к пожизненному заключению. Назия Аббас также получила пожизненный срок, но заочно – она сумела скрыться от следствия и, предположительно, находится в Пакистане. Дядю убитой приговорили к 14 годам тюрьмы как соучастника. Двух двоюродных братьев Саман признали непричастными к преступлению и оправдали.

Ранее сообщалось, что суд над родителями Саман Аббас начался в феврале 2023 года.

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