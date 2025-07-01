Путин и Макрон впервые почти за три года поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Это первый диалог политиков почти за три года, сообщает Zakon.kz.

Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильского конфликта и ударов США по иранским ядерным объектам. Путин и Макрон подчеркнули ответственность своих стран как постоянных членов Совбеза ООН за поддержание мира и стабильности в регионе, заявили в Кремле.

Обсуждая ситуацию в Украине, Путин обвинил Запад в игнорировании интересов безопасности России и в поддержке Киева. Он подтвердил готовность к переговорам при условии учета "новых территориальных реалий" и устранения, по его мнению, первопричин конфликта.

Беседа, по сообщению Кремля, прошла в конструктивном ключе. Лидеры договорились продолжить контакты для возможной координации позиций. Французские СМИ также сообщают, что Макрон рассчитывает продолжать контакты с Путиным.

Отметим, что 14 июня Путин и Трамп обсудили по телефону обострение на Ближнем Востоке и ситуацию в Украине.