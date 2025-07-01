#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.29
613.28
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.29
613.28
6.62
Мир

Путин и Макрон впервые почти за три года поговорили по телефону

Путин и Макрон поговорили по телефону, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 21:48 Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Это первый диалог политиков почти за три года, сообщает Zakon.kz.

Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильского конфликта и ударов США по иранским ядерным объектам. Путин и Макрон подчеркнули ответственность своих стран как постоянных членов Совбеза ООН за поддержание мира и стабильности в регионе, заявили в Кремле.

Обсуждая ситуацию в Украине, Путин обвинил Запад в игнорировании интересов безопасности России и в поддержке Киева. Он подтвердил готовность к переговорам при условии учета "новых территориальных реалий" и устранения, по его мнению, первопричин конфликта.

Беседа, по сообщению Кремля, прошла в конструктивном ключе. Лидеры договорились продолжить контакты для возможной координации позиций. Французские СМИ также сообщают, что Макрон рассчитывает продолжать контакты с Путиным.

Отметим, что 14 июня Путин и Трамп обсудили по телефону обострение на Ближнем Востоке и ситуацию в Украине.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Американцы арестовали двух граждан Китая по подозрению в шпионаже
Мир
21:19, Сегодня
Американцы арестовали двух граждан Китая по подозрению в шпионаже
Так заманчиво обострить ситуацию: Маск язвительно ответил на пост Трампа
Мир
21:08, Сегодня
Так заманчиво обострить ситуацию: Маск язвительно ответил на пост Трампа
Умер легендарный автор и редактор издательства комиксов Marvel, запустивший "Людей Икс"
Мир
19:36, Сегодня
Умер легендарный автор и редактор издательства комиксов Marvel, запустивший "Людей Икс"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: